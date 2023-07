Una noche plena de rock, jazz y recuerdos

Las distintas variantes del rock se desplegarán en varios escenarios. En Robert Nesta Club (San Martín 1.129), Under the Sun rendirá homenaje a la mejores bandas de los últimos tiempos del rock internacional en temas de Red Hot Chili Peppers, Nirvana y Alice in Chains; mientras que en Utopía (Bernabé Aráoz 189) tendrá lugar el Breakdown Fest, con la presencia de Killer Pepe, Cable Tierra y Los Días No Vividos, y en José Cuervo (Miguel Lillo 352) Dead Horse hará su tributo a Guns N’Roses desde la medianoche. A su vez, Ceci Navarro hará su repertorio acústico desde las 22 en Capriche (Chacabuco 437).