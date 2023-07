Cartas de lectores II: Las PASO

Las PASO son una estafa al pueblo, porque significan despilfarrar 1.716 millones de pesos, que representan el total de dinero que se necesita para llevarlas a cabo en el país, y que son el 50% aproximadamente del gasto que llevarían las generales donde se elegirá presidente. O sea que en primerísimo lugar, si no existieran tendríamos un ahorro importante para utilizarlo en la elección que realmente importa. Las PASO son un invento de Néstor Kirchner, cuyas razones, totalmente carente de todo sentido, son que el pueblo elija (poniendo plata de su bolsillo), entre varios candidatos, eñ que irá a competir en las generales. Esto es más o menos, valga la comparación, como si los hinchas de un equipo deportivo eligieran al plantel titular que jugará el partido final en lugar de que lo haga el director técnico. ¡Una aberración! Con el agravante de que la gran mayoría de las agrupaciones políticas tienen una sola lista, o sea que no necesitan elección. Yo me pregunto. ¿por qué las dos o tres agrupaciones que presentan más de una lista nos realizan elecciones internas y corren ellas con el gasto? Porque no les importa gastar la plata del pueblo; total no les cuesta a ellos. Con esto demuestran, una vez más, su total falta de empatía con los que dicen representar y asistir. La otra razón de su defensa es que Las agrupaciones políticas deben recibir el 1,5% de los votos para poder competir en las generales. Otra aberración. Como si fuera que si no sacan ese porcentaje en las generales no se eliminarían solos. Como se ve, las paso son elecciones inútiles y fraudulentas. Una tremenda lección sería -por supuesto algo imposible- que el pueblo de las ignorara. Yo, por mi parte, lo haré. A las PASO, paso. No voy a colaborar es hacer realidad algo sin sentido. Por último: ¡Cuántas cosas se podrían hacer con 1.716 millones de pesos!