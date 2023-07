Reos se amotinaron para exigir ser trasladados a la cárcel

Situación deplorable

Familiares de los detenidos manifestaron que los presos viven en condiciones de hacinamiento y que el estado de los pabellones comprometen su salud. “Es deplorable la situación en la que están. Hay 22 chicos en una habitación de 3x4”, dijo Jennifer, esposa de un detenido. Y agregó: “Tienen hongos en el piso. Nos piden que les llevemos cartones para poner debajo de las colchonetas que tienen para dormir”. Además, contó que los presos no cuentan con agua potable para beber, con agua caliente para higienizarse ni luz dentro de las habitaciones. “Por lo que me dijo mi esposo, están a oscuras, no saben si es de día o de noche; cuando les llevan la comida recién saben qué hora es”.