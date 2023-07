La Pequeña Jazz Band celebra 45 años con el dixieland clásico

Ese espíritu se reflejará esta noche, desde las 21, en el teatro municipal Rosita Ávila (Las Piedras 1.550), cuando reproduzcan temas inolvidables como “St. Louis Blues”, “All of Me”, “When the Saints Go Marching In”, “Mack the Knife” y “St. James Infirmary”, entre otros, que marcaron distintas etapas de la música global. César Gamarra en trompeta, José Mario Alfarano en batería, Meir Levin en guitarra, Jorge Sastre en banjo, José Domingo Guzmán en piano, Nelson Montero en clarinete y saxo alto, Guillermo Gamarra en saxo tenor, Maximiliano Arce en bajo eléctrico y Francisco Gamarra en trombón tendrán a su cargo el recorrido sonoro, con una base clásica.