Felipe Solá: “Macri se asustó y llamó al FMI; Massa jamás hubiese reaccionado así”

-Sí. Claramente no pudo hacerlo y estar a la altura de nuestras promesas de campaña de 2019. Pero la realidad no le dio tregua. (Una) caída fenomenal de nuestro PBI en 2020 por la aparición de algo inédito en la Argentina moderna, como la epidemia de covid en marzo de ese año. Recuperación de la economía posterior y crisis de la balanza de pagos en un mundo que cambió por la guerra (vivimos en un planeta donde lo más importante es la guerra entre Occidente y el eje Rusia-China), más el tremendo impacto económico del cambio climático por primera vez en nuestra tierra. Me refiero a la sequía que frustró a todo el interior y nos hizo perder 20.000 millones de dólares en unos meses. ¿O alguien piensa que estaríamos igual si el Banco Central tuviera esas divisas? No obstante, no paramos la obra pública como (hizo) Macri en 2018-19; y tuvimos programas de apoyo social y a la economía que evitaron un desempleo feroz. Hay empleo, aunque con malos salarios e inflación.