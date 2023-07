Consumos fraudulentos: ¿quién debe soportar el daño?

La tarjeta de crédito es una especie del llamado “dinero plástico”, ya que es utilizado como medio de pago para la adquisición de bienes y servicios, evitando así el desembolso inmediato de dinero efectivo. Esta modalidad de pago presenta ventajas al: a) evitar el riesgo de pérdida o robo de efectivo, b) brinda mayor comodidad, ya que no debe transportar dinero efectivo, sino solo un plástico como título legitimante, c) permite un mayor control de gastos por parte del usuario, d) permite a los órganos reguladores un mayor control de los movimientos de capital, al ingresar las compras en el sistema financiero y a partir de allí se puede monitorear su procedencia, e) permite obtener un crédito instantáneo, por cuanto los consumos deberán ser cancelados total o parcialmente a la fecha de vencimiento del resumen. f) Por último, y no menos importante, la tarjeta de crédito es una de las herramientas imprescindibles para procesar los pagos en el e-commerce. En ese sentido, ocho de cada 10 transacciones se efectúan con tarjetas de crédito.