Por qué cae el uso de tarjetas de crédito

El financiamiento de largo plazo está cada vez más acotado. El costo para endeudarse crece casi al mismo ritmo que la inflación. Además, el salario no alcanza, el consumidor apela a instrumentos adicionales para costear sus gastos y, en consecuencia, aumenta el nivel de endeudamiento. Durante marzo, el uso de la tarjeta de crédito se ha expandido un 5,2% y, en la comparación interanual, la expansión ha sido del 81,8%. Ambos porcentajes están por debajo de la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC). “A pesar del incremento de los precios de los bienes que se adquieren con tarjeta de crédito, se observa que los saldos financiados no crecen en el mismo ritmo”, afirma Guillermo Barbero, socio de First Capital Group. Según el ejecutivo, hay varios factores que influyen en esta conducta del sistema de financiación con dinero plástico: