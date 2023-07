El duro cruce entre Cinthia Fernández y el hermano del futbolista que murió: “No seas atrevida”

Y continuó con una dura crítica hacia el conductor y la producción del ciclo: “No fue frenada esa situación, por el contrario, fue avalada. Soportar desde el minuto uno la palabra ‘varona’ si no mujer, sumado al ‘tiene mie...da en la cabeza’, etc , de parte de ese ex-convicto, que por más dolor que tenga no debe tratar así, ni justificar y amenazar cómo lo hizo. Y elijo no bancármelo”.