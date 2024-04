"Tini" Stoessel y una dramática confesión: "No podía dormir sola"

El show bajo el agua de "Tini"

El jueves por la noche, parada bajo la lluvia, "Tini" pidió unas sinceras disculpas a sus seguidores. "No saben la impotencia que tengo de que no funcione ni siquiera el seguidor, no prende una luz. Esperamos hasta último momento noticias, pero básicamente no funciona nada, nada de nada".