Condenaron a Felipe Pettinato por abuso sexual de una menor

La denunciante era la hermanastra de Sofía Colasante, la madre de Juana Michela (5), la hija de Felipe. El juez Andrés Mateo sentenció que no correspondía una prisión efectiva (la sentencia dictada no implica que vaya a la cárcel) ya que el hijo del conductor de TV no tenía antecedentes penales y valoró en forma positiva que el acusado se encuentre hoy bajo tratamiento.