Cartas de lectores: Infraestructura en rutas

Cada vez más se escucha la queja de los ciudadanos de la decadencia y estancamiento de nuestro querido Tucumán, que supo ser el líder de las provincias del Norte. Los tucumanos vemos con asombro que, a pesar de la tortuosa situación económica del país, el crecimiento sostenido de la infraestructura de carreteras de las provincias vecinas ha correspondido (coincidencia o no) al crecimiento de su comercio exterior - Santiago del Estero ha pasado de exportar 700 millones de dólares en 2012 a casi 1.800 millones en 2022-; lo mismo ha ocurrido con las infraestructuras de carreteras de Salta, Jujuy y Catamarca, que de la mano de la Minería y del Turismo ha visto el crecimiento de su PBI y comercio exterior. Es sabido que el crecimiento de una zona está íntimamente ligado a la construcción de infraestructura vial, vital para la conexión de las distintas áreas para el potenciamiento de la economía. Lamentablemente, nosotros no estamos experimentando lo mismo en Tucumán; estamos estancados, en una década no han crecido significativamente nuestro PBI ni el Comercio Exterior. Y lo peor, es que no pareciera que este estado de inmovilización vaya a cambiar en el futuro; la caña de azúcar y limón no parece que tengan más recorrido (no se vislumbra nuevas zonas de producción). Tampoco se percibe un gran plan de promoción industrial; tenemos pésimas carreteras para un mercado muy lejano. Por lo tanto, es urgente que los tucumanos acordemos como vamos a crecer y cuál es el futuro que les espera a nuestros hijos. Yo estoy convencido que la única manera que tiene para crecer Tucumán es con el desarrollo de Turismo y Servicios, y para eso se requiere un plan ambicioso de carreteras, debemos copiar a los países que tienen orografía similar y acercar a los centros turístico a la ciudad, diseñando rutas con túneles y viaductos para permitir, por ejemplo, que los turistas lleguen a Tafí del Valle (nuestra principal activo turístico de hoy) en una hora, o llegar a Amaicha en hora y media, aprovechando el circuito turístico que ya ha creado Salta con Cafayate. Y por qué no, ya que la ingeniería no tiene límite estos días, construir un túnel que permita a los turistas ir de San Miguel a la zona de Anfama y El Siambón en 15-20 minutos para sumergirse en esos paisajes naturales maravillosos que tenemos. También, hay que decirlo, construir las tan postergadas autopistas a la Termas, o Autopista Norte - Sur, que una desde Rosario de la Frontera a La Cocha. Necesitamos despertar y crear valor; siempre una carretera es una inversión para permitir el crecimiento. Si no lo hacemos, temo que Tucumán está condenado al fracaso.