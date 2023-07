"Tucumán, en situación de emergencia por las adicciones": el reclamo en los barrios y en los Cepla

“Soy culpable de esto, lo hice porque mi hijo es ‘pipero’, drogadicto y alcohólico; sale y les roba a los vecinos, les tira piedras a los colectivos y tiene problemas con todo el mundo. Me pega, me maltrata, tira las puertas a patadas y me saca plata. Yo amo a mi hijo, señor juez, soy ignorante y estuve mal, pero quería protegerlo porque ya lo habían amenazado y tenía miedo de que me lo maten”, señaló llorando Sonia, madre del hombre, de 34 años, que había sido hallado en una vivienda de Villa Carmela.