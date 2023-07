Myriam Bregman: "Han logrado correr mucho la agenda política a la derecha"

Por otro lado, la diputada le restó importancia a la disputa interna que habrá en el Frente de Izquierda en las PASO del 13 de agosto. “Lo importante es que la unidad está garantizada. Yo he trabajado mucho por la unidad y me enorgullece, era algo que siempre nos reclamaban a la izquierda. En algunas oportunidades hemos decidido las candidaturas en PASO, y en otras oportunidades por lista única. En esta oportunidad, todos los que quieran acompañarnos podrán definir qué fórmula quieren, no es más que eso”, detalló.