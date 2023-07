La salud de Wanda Nara: cuál fue el primer síntoma que preocupó a la empresaria

En consonancia con lo que reveló la mediática en su Instagram, el periodista contó que alguno valores no le dieron bien en los estudios que se hizo la semana pasada y confirmó que "está atendida por un gran profesional, muy reconocido en el mundo de la medicina, especialista en lo que supuestamente tiene que tratar". "Digo supuestamente porque todavía ella no lo sabe. Hoy a la mañana no tenía el diagnóstico", detalló Ángel.