Maxi López fulminó a Jorge Lanata por hablar de la salud de Wanda Nara: "Le faltó empatía"

Uno de los más críticos con Lanata fue Maxi López, ex pareja y papá de los tres hijos varones de Wanda. El ex futbolista, quien actualmente vive en Londres, llegó el domingo al país para acompañar a Valentino, Constantino y Benedicto. "Me voy a quedar el tiempo que sea necesario", afirmó López y también se refirió a los dichos del periodista. “Me parece que en esta se equivocó mal porque no sabe que hay cinco hijos detrás”, dijo el exjugador de fútbol.