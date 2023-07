Wanda Nara rompió el silencio y habló sobre su salud

Wanda no dejó pasar la filtración que hizo Lanata la semana pasada y apuntó: "el viernes recibieron por un periodista la confirmación de un diagnóstico que ni yo misma tenía". Es por eso que luego, la empresaria se refirió al resguardo de sus hijos, a los que no había hecho parte de su estado de salud hasta entonces para no angustiarlos. "Siempre mis hijos se enteraron todo por mí, siempre hablé y esta no iba a ser la excepción. Pero hubiera elegido hacerlo con más resultados y estudios en la mano; y sobre todo con mis tiempos", escribió.