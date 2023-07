"Tenía consideración por él": Jorge Lanata manifestó su enojo con Ángel de Brito

En otro tramo del reportaje, el periodista le respondió a quienes lo criticaron. "Ángel (De Brito), por ejemplo, llevó a un chica que está un poco desequilibrada a denunciar al padre. Hablo de la hija de Rial. A mí no me pareció bien, me pareció un exceso. ¿Qué hice? Lo invité a la radio y estuvimos discutiendo un ahora de eso, si era un límite que no había que pasar. Y él en Twitter ahora me puso inmundo. Ángel, no jodas. Es demasiado. Me parece injusto", sostuvo.