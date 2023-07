Qué dijo Williams Tapón, el jugador que atacó al árbitro en Sarandí, antes de ser hallado muerto

"Se me nubló, no fue queriendo, cuando me rescaté de lo qué hice ya era todo distinto, ya ahora es todo distinto", fueron las últimas palabras de Alexander Williams Tapón, el jugador amateur que agredió al árbitro de un partido en la localidad bonaerense de Sarandí y que ayer fue encontrado sin vida, con un tiro en la cabeza en las vías del Ferrocarril Roca.