Gran Hermano Chile: un fuerte sismo interrumpió la transmisión en vivo

El programa, emitido por el canal Chilevisión, no estaría logrnado imponerse ante la audiencia. Gran parte de las críticas que se hicieron salió desde público argentino. Pese a ello, el periodista chileno Mario Solís aseguró que lo que no gusta a la gente de su país es que los participantes “intentan replicar el molde de los participantes argentinos y no se refleja la idiosincrasia chilena”.