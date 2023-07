Un joven adicto habría sido asesinado de un disparo por la hija de su pareja

El hecho ocurrió alrededor de las dos de la mañana. Según le contaron a LA GACETA, Juana y Mercedes Paredes, hermana de la víctima, Jorge habría sido asesinado por A., la hija de su pareja, P. (55), quien vive a la vuelta de su casa. “Él empezó a molestar y a hacer ruido porque decía que quería salir, como no me dejaba dormir le abrí la puerta para que salga. Cuando vi que se demoraba me fui a buscarlo y vi cómo desde la esquina la hija de su novia le disparó cuando él ya estaba volviendo. No tuvimos ni tiempo de llevarlo al hospital porque se murió al instante”, dijo Juana. “Cuando le dispararon a mi hermano mi mamá fue corriendo para ayudarlo, él le intentó decir algo pero no pudo porque le empezó a salir sangre por la boca y se cayó a la vereda, ahí perdió la vida”, agregó Mercedes.