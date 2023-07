Urgencias para resolver en el Camino del Perú

La respuesta del Ministro de Obras Públicas con respecto al proyecto para ampliar el Camino del Perú ha resultado por lo menos desalentadora. Dijo que se trata de una obra prioritaria todavía no consiguieron los fondos para llevarla adelante. En un contexto de problemas económicos que limitan fuertemente la posibilidad de hacer obras al mismo tiempo que puede observarse un crecimiento desordenado pero constante en esa misma zona, correspondería una profunda reflexión de las autoridades. Desde hace mucho tiempo se sabe que el Camino del Perú (ruta 315), que une San Miguel de Tucumán con Tafí Viejo, y que arranca en el oeste capitalino, a partir del Cristo, y va adquiriendo complejidad y caos a partir del cruce de esa carretera con las avenidas Perón-Belgrano, requiere una intervención urgente. Hace unos siete años se presentó un proyecto conjunto de las municipalidades de Tafí Viejo y Yerba Buena para continuar por el oeste la avenida de Circunvalación. No tuvo avances. El año pasado hubo una iniciativa de Vialidad de hacer una autopista de circunvalación noroeste, propuesta que aún está en análisis. En la reciente visita de funcionarios al Banco Mundial hicieron gestiones para conseguir financiación pero por ahora no han tenido respuestas, según se explicó en su momento.