Test de personalidad: lo primero que veas puede revelar datos sobre tu forma tomar decisiones

Si lo primero que has visto en la imagen son los peces, tu hallazgo significa que eres una persona que suele dejarse llevar por el grupo. De hecho, eres muy sensible e inseguro, así que el rumbo de tu vida cambia fácilmente cuando alguien te traiciona o te defrauda, lo que podría ocasionarte muchos problemas. Debes confiar más en tus propias sensaciones y no dejar todo en las manos de los demás.