Camioneta extraviada: en el municipio dicen que el planteo de Ana González "carece de lógica"

4) González, que es agente municipal, pidió la nulidad del expediente y cuestionó la legalidad del proceso. "Cuando asumí el cargo de directora de Deportes, en 2016, la camioneta no se encontraba físicamente, al rastrearla di la orden de traerla a la dirección ya que, además, se me informó recién entonces que era parte del patrimonio de la Dirección de Deportes. Visto en 2017 que dicha camioneta se encontraba totalmente inutilizada y que no funcionaba, procedí a darla de baja mediante expediente 210466/2017, pasando dicha baja al área patrimonial dependiente de la Contaduría General, la que a la fecha tiene en su poder el mentado expediente", señaló la edil en su última presentación.