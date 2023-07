Boca juega en La Plata, pero mirando al futuro

Gimnasia y Boca se enfrentarán esta tarde en El Bosque con la cabeza puesta en el futuro. El “lobo” y el “xeneize” piden casi a gritos el final de la Liga Profesional. Sus respectivas campañas estuvieron lejos de colmar las expectativas y el duelo de hoy solamente les sirve para tratar de terminar de una manera decorosa el campeonato y de sumar puntos que a fin de año pueden resultarles importantes.

Gimnasia hace cuatro partidos que no gana y necesita acumular unidades para no correr riesgos con el descenso; mientras que Boca va a La Plata con la idea de ratificar el triunfo sobre Huracán, y de meterse de lleno en zona de clasificación a las copas internacionales. Ayer se confirmó que Lucas Blondel es el primer refuerzo “xeneize”. El lateral ex Tigre firmará un contrato por cuatro años.

Mientras tanto, en Córdoba y a las 14, Belgrano recibirá la visita de un San Lorenzo que apuesta a terminar el torneo como escolta. y debe acortar la brecha de cinco puntos respecto a Talleres. Otros partidos de la jornada de domingo: a las 19, Lanús-Banfield, y a las 21.30 Argentinos-Colón y Central Córdoba-Independiente.

Ayer, Unión de Santa Fe y Platense empataron 0 a 0; mientras que Racing y Rosario Central también terminaron a mano, pero 1 a 1. Gonzalo Piovi, de penal, había adelantado a la “academia”; en tanto que Alejo Véliz marcó el empate para el “canalla” tras un tiro libre que dio en el palo.