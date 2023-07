La Policía asegura que las armas provistas al personal son operativas

El 10 de julio el agente Víctor Emanuel Lazarte fue asesinado por delincuentes. La víctima, que se había incorporado hace poco a la Fuerza, aún no tenía un arma. En ese contexto, algunos efectivos le dijeron a LA GACETA que las condiciones de sus herramientas de trabajo no son las mejores. “A los chicos nuevos les dan armas viejas, que se traban; vas a pedir balas y dicen que no hay municiones. Lo mismo pasa con los chalecos, hay compañeros que terminan poniendo de su bolsillo para poder comprárselos y estar más protegidos”, dijo Federico, uno de los entrevistados. Sobre esa cuestión, Cruzado dio otra versión: aseveró que las armas provistas son operativas y subrayó que todas son probadas en la Escuela de Tiro antes de ser entregadas. Además aseguró que no faltan municiones. “Nuestra División cuenta con un stock permanente para la provisión de armas en un tiempo prudente y estipulado. (El efectivo) tiene que traer como requisito el arma provista y se les hace la provisión”, concluyó.