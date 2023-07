El llanto de Fátima Flórez al hablar de su separación de Norberto Marcos: "Me angustia"

Durante su participación en el programa LAM (América), la actriz y humorista reconoció que el tratamiento mediático de su ruptura la había sobrepasado y por ese motivo decidió evitar exponerse. “Me sobrepasó. No estoy acostumbrada. Yo trabajo desde hace muchos años, siempre mis notas fueron de humor. Me movilizó mucho y dije ‘mejor me quedo guardadita’”, afirmó.