Pablo Frontini: “El rendimiento me deja un sabor amargo”

Que San Martín fue el único equipo que intentó ir al frente es una realidad. Pero equivocó los caminos y sufrió la falta de lucidez en los metros claves del campo. “Más allá de que merecimos ganar, no me voy con una buena sensación. Creo que pesó el contexto, que no veníamos de buenos partidos y que necesitábamos volver ganar sí o sí. Tenemos que mejorar y lograr retomar el fútbol que estos jugadores están en condiciones de mostrar”, dijo antes de abordaer el duelo del miércoles contra Racing por la Copa Argentina y de advertir que no se debe mover el foco. “Lo que importa acá es el torneo. Jugar la Copa y más con un grande es lindo, motiva. Pero nosotros tenemos que pensar en el campeonato porque el objetivo que tenemos es el ascenso. Voy a analizarlo bien, pero tal vez el equipo sufra variantes”, anticipó.