River prepara el festejo

No, por loco que parezca, River todavía no es campeón de la Liga Profesional. El triunfo de Talleres sobre Huracán le dio un soplo más de vida a la definición, pero la impresión es que sólo será por unas horas. Si no fue anoche, seguramente lo será hoy. Y si tampoco es hoy, lo será dentro de unos días. Porque es tal la diferencia que el “millonario” le ha sacado al resto que incluso Talleres -el único que todavía tiene chances matemáticas de sacarle el título- necesita una combinación de resultados que excede lo milagroso para lograrlo. En síntesis: sea hoy o después, y por mucho que los supersticiosos y cabuleros se agarren la cabeza ante tal sentencia, la coronación de River es inevitable.