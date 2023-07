América Latina y Europa van a una cumbre con pocas esperanzas

El subsecretario argentino de Asuntos Latinoamericanos y Caribeños, Gustavo Martínez Pandiani, es uno de los que no espera resultados concretos sobre el acuerdo comercial: “La Celac-UE no es el lugar adecuado para negociar comercio. Es un foro político. No estamos hablando de cifras aduaneras y comerciales”.