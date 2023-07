González Oro y su polémica defensa a Jey Mammón: "El amor no tiene nada que ver con la ley"

Por otro lado, el periodista opinó acerca de la prescripción de la causa por abuso de Benvenuto contra el humorista. "Es muy fácil juzgar la moral del otro cuando no tenés pleno conocimiento de la relación. Las causa prescriben, cosa juzgada, ya está. Salieron todos a pegarle. Capaz se enamoraron, no lo conozco al chico este. Dale la oportunidad a Jey de que cuente y explique. Si estuviese al aire, obviamente lo convoco. El amor no tiene nada que ver con la ley. Apostemos al amor. Un chico de 16 años es consciente de lo que está haciendo, no es los 16 años míos que jugaba a las figuritas", cerró su polémica opinión.