Qué dijo Mirtha Legrand sobre la presencia de Jey Mammón en los premios Martín Fierro 2023

“No me arrepiento en absoluto de haber venido, estoy muy contento de estar con un equipo con el que compartí todo un año un programa maravilloso, ocupando un lugar que había dejado nada más y nada menos que Gerardo Rozín y que me tocó llenar cuando él se fue de este mundo, lo que fue un desafío enorme. Por eso me pareció que tenía que estar acá”, explicó sobre los motivos que tuvo para hacer su primera gran aparición pública tras las denuncias recibidas.