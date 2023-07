A un siglo del nacimiento de Favaloro, el creador del Bypass que no pudo derrotar la corrupción

Según Dantur, la importancia en la cardiología de Favaloro radica, no tan solo en lo que fue el primer bypass coronario que significó comenzar con el tratamiento de las enfermedades coronarias, salteando la obstrucción con el bypass, sino también en el aporte continuo en cada una de las nuevas técnicas que se iniciaron, dándole apoyo al inicio de la angioplastia y al trasplante cardíaco, realizando los primeros trasplantes cardíacos en Argentina, luego de Benetti en el sanatorio Güemes. “Un fin de semana, en el monumento a Güemes, nos encuentra a los residentes jugando al fútbol. Detiene su auto y nos intima a dejar de jugar porque él no iba a formar futuros cirujanos cardiovasculares que pusieran en riesgo las manos, que eran lo más preciado que podíamos tener. Se preocupaba no sólo por formarnos, sino para que luego con nuestra formación pudiéramos transmitir lo que él nos enseñaba. Ello quedó para siempre para mí marcado”, afirma Dantur.