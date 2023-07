Una recta final electrizante en el Regional de Rugby

Tras ganarle a Old Lions, Natación sumó una vida más, aunque sigue corriendo desde atrás. La buena noticia es que también tiene un partido pendiente, por lo que aún puede sumar un máximo de 20 puntos, mientras que “Uni” y Old Lions sólo pueden sumar 15 en el mejor de los casos. El desafío será tener que enfrentar al imparable Los Tarcos, que lleva ocho triunfos al hilo. Sin embargo, tras haberse clasificado, el “rojo” tal vez pueda bajar un poco el ritmo y gestionar energías para los playoffs. Además, los “blancos” ya ganaron el cruce entre ambos de la primera rueda (de hecho, fue la última derrota de los del ex aeropuerto).