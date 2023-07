Premios Martín Fierro: ¿por qué Gran Hermano ganó el galardón de oro?

Pedro García, director de Departamento Informativo de CCC, periodista y docente en Periodismo Televisivo en la Unsta, expone sus dudas a la hora de los premios. “Sobre las premiaciones tengo grandes reservas. Siempre me pregunto si no conviene primero evaluar quiénes son los que premian, o qué atributos tienen para decidir sobre calidades en la televisión. Incluso cuando yo recibí premios pensé si no sería una decisión no certera. Soy crítico a todo lo que sea premiación”, afirma.