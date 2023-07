Martín Fierro 2023: la incómoda selfie de Jey Mammon con Jesica Cirio

Los periodistas quisieron saber cuáles eran sus expectativas para la noche, sin embargo él aseguró que no tenía ninguna. “No esperaba nada en particular. Ayer decía que esta noche va más allá de los premios Martín Fierro; sin subestimarlos, pero creo que es una noche de reencuentro, que tiene que ver con encontrarse con gente. Si gana o no gana La Peña me parece que es algo secundario”, afirmó.