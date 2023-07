Polémica por la participación de veteranos del Operativo Independencia en el desfile de Yerba Buena

El ex legislador radical Ariel García expresó su repudio a través de las redes sociales. “‘Nunca Más’ es un mandato a seguir para no volver jamás a la época de los secuestros, torturas y asesinatos. ‘Nunca Más’ significa memoria para no volver a tropezar con la misma piedra. Repudio esta deshonra a los 40 años de democracia y a los próceres de la Independencia”, escribió en Twitter.