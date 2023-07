Movilización vecinal en Concepción por el traslado de la delegación de la Federal

Por su parte, el legislador Sergio Mansilla quiso poner paños fríos. “No hay ningún traslado. Sino que la estructura operativa de la fuerza se amplía hacia nuestra ciudad. Nosotros construimos un edificio que se adecua a las necesidades funcionales de la dependencia. Es lo que nos pidieron”, dijo. El parlamentario, no obstante, no ocultó su molestia ante la reacción que tuvo lo dicho por Bernal y advirtió: “en Concepción hay gente que ni siquiera sabe dónde está la Policía Federal. Y la obra que quieren hacer no tiene ni plano. Lo que le sucede a esa ciudad con la PFA también corre el riesgo de que le ocurra con otras instituciones públicas que carecen de espacio propio y que el municipio no les brinda respuestas”, señaló.