Con reservas al límite, ¿los dólares alternativos en torno de $ 500 son una fantasía?

“Si miramos al Banco Central observamos que al 30 de junio del año 2022 las reservas eran de U$S 42.787 millones, este viernes cerraron en U$S 27.993 millones, una baja de U$S 14.794 millones en un año, más de U$S 1.000 millones de perdida por mes”, detalló Di Stefano en su informe publicado en su blog personal.