Calentamiento global: ¿Por qué el planeta batió el récord de temperatura diaria?

En nuestra provincia, este fenómeno otorgó días cálidos en el comienzo del invierno, con temperaturas que esta semana alcanzaron los 25 °C de máxima. “Estamos viendo en estos primeros días de julio que los valores de los termómetros rondan los 27 grados cuando no deberían superar los 18 grados. No es normal. Esta situación no significa que no habrá ingresos de frentes fríos, sino que no serán abundantes”, le explicó a LA GACETA el observador del Servicio Meteorológico Naciona (SMN) Cristofer Brito.