Cartas de lectores: las redes sociales y la grieta

En los últimos días el suceso del avión en el que un tucumano protagonizó un escándalo en medio de una turbulencia, fue noticia. Independientemente de su actitud y su mal accionar contra la tripulación, que recibió el castigo que los protocolos y leyes marcan ante hechos así, se debe ver la otra vara de esta situación, donde las redes se encargaron de condenar socialmente marcando una grieta social un tanto centralizada con una visión estigmatizante en lo que se refiere a la gente del interior. Los comentarios xenófobos que enmarcaban al tucumano como un animal o como una persona que desconocía cualquier norma de convivencia se hicieron virales y con mucho pesar debo admitir que con gran aceptación por parte de los usuarios en redes sociales. Enlatar a la población de Tucumán como “neandertales”, “atrasados”, “animales” e incluso seres incapaces de lograr algo fue lo que trascendió en redes. Pero se olvidan de que esta provincia es la cuna de la Independencia, donde se gestó aquel clamor que nos independizó aquel 9 de Julio de 1816. Ni hablar de que Juan Bautista Alberdi, autor de la Constitución, nació en tierras tucumanas, además de que dos históricos presidentes tuvieron sus orígenes en nuestra provincia: Julio Argentino Roca y Nicolás Avellaneda. Además muchos tucumanos tuvieron grandes logros, como el caso de Sofía Cano, que fundó dos compañías tecnológicas en Estados Unidos, que aglutinan una cartera de clientes de grandes pesos pesados de la industria. O el caso de la dermatóloga Roxana Amante, quien es reconocida mundialmente por trabajo profesional en estética y cuidado de la piel. Ni hablar de las intervenciones que se hicieron en la provincia como las primeras cirugías con un marcapasos sin cable. En cuanto a lo deportivo, Tucumán, tras el Mundial es el centro de promesas de la región Norte, de donde salieron Joaquín “El Tucu” Correa, que integra el Inter de Milán, o Exequiel Palacios, del Bayer Leverkusen; ambos fueron piezas claves para los armados de Lionel Scaloni. Como así también el actual jugador de Atlético Ignacio Maestro Puch, que integró la Selección Argentina Sub 20 y es una joven promesa de la Liga Profesional. Estos son algunos de los tantos nombres que nos destacan. Sin embargo, en redes sociales, siempre lo negativo impacta más que lo positivo. No obstante, esto, lejos de ser un reproche o un llamado a la indignación es un pedido de reflexión. Como Nación debemos respetar al otro y no juzgar ni embolsar a una provincia por el comportamiento de una persona. Estigmatizar el interior sigue siendo un prejuicio que atrasa en lugar de mirar el potencial y sostenerlo en planes estratégicos de inversión. Federalizar la empatía debería ser una buena opción para repensar los últimos seis meses del año. “Más allá del incidente, recuerden siempre a nivel nacional que Tucumán es la cuna de la independencia y Tierra de próceres”. Con orgullo les digo que vivo en Tucumán. Gracias.