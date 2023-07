Qué hará el Banco Central con las tasas del plazo fijo en julio

¿Pueden bajar las tasas del plazo fijo?

El BCRA podría pensar en una baja de tasas, pero, tal como plantea Sebastián Menescaldi, economista y director de Eco Go: “si bien la inflación se desaceleró en junio, no se vislumbra una tendencia consolidada en ese sentido y eso se suma a la debilidad de las reservas, el sector externo complejo y la incertidumbre que provoca el escenario electoral”. Ese contexto, según su visión no da chance al BCRA a pensar en reducir la tasa.