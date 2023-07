Horóscopo chino de julio: cuáles son las predicciones de Ludovica Squirru para cada animal

Dragón

Si no hizo caso a las recomendaciones anteriores, es posible que el dragón esté agotado. El mes de la cabra será benéfico siempre y cuando los dragones dediquen su tiempo libre a enfocarse en su salud física y mental. Pueden aprovechar para hacer meditación, yoga o taichí, y visitar al médico para un chequeo de rutina. También para revisar si tienen alguna alergia. Por otra parte, el mes se presta para visitar amigos o familiares distantes. Solo se les recomienda no viajar hacia el Oeste y no hacer actividades arriesgadas, sobre todo a partir del día 7 y hasta que termine el año del conejo.