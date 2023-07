Massa, entre el Mercosur y el acuerdo con el FMI

En el Palacio de Hacienda confían en que esta semana se activará la última parte del proceso. Una vez aprobada la quinta revisión del acuerdo y la reformulación del actual programa del FMI, habría un desembolso de U$S 6.800 millones para reforzar las reservas. Los tiempos urgen, ya que hay un nuevo vencimiento el viernes por U$S 1.300 millones, otros U$S 650 millones la próxima semana, y U$S 680 millones el último viernes de julio.