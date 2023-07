Adolescente asesinado en Córdoba: la madre del joven reveló la perturbadora teoría de la fiscalía

Cuando los investigadores le informaron que le habían entregado un teléfono, Martín Speroni pidió verlo para confirmar si era el suyo. "Le había dado el mío. Tenía el vidrio roto, les di el patrón para desbloquearlo. Me lo trajeron y pudimos abrirlo", detalló. Desde entonces, no ha vuelto a hablar ni con el chico detenido ni con sus padres. Esta familia vive en las afueras de Laboulaye, donde tienen una pequeña explotación lechera. El adolescente no tiene hermanos.