Pareceres: por desgracia, los gobernantes todavía son importantes

Volviendo al futuro Congreso, ¿La Cámpora no sería parte de los importantes contrapesos republicanos? Sí y no. La política en una república democrática se hace escuchando y negociando, lo que requiere compartir alguna visión básica, como el respeto a las instituciones, atención al largo plazo y rechazo a la ambición hegemónica. No creerse el pueblo sino reconocer a todos como parte de él. Algo no asumido por una parte importante del espectro político.