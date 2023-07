Rugby: a falta de un clásico, habrá dos

Lo único mejor que un clásico son dos clásicos; y eso es lo que ofrecerá el menú de la fecha 14 del Regional del NOA. Por un lado, Universitario recibirá a Tucumán Rugby en un duelo que no sólo garantiza volumen de juego y dinámica, sino que tendrá un impacto sensible en la tabla ya que ambos son los escoltas del líder Los Tarcos. Por el otro, el “rojo” se medirá con Lawn Tennis en un cruce que promete ser principalmente una chispeante batalla de forwards, y que tendrá una curiosa particularidad: el “tennis” hará de local en el ex aeropuerto debido a que el césped de su cancha fue resembrado recientemente, por lo que el puntero será visitante en su propia casa. Ambos partidos comenzarán a las 16, al igual que los tres restantes de la fecha.