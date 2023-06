"Sé un poco empática": el tenso cruce entre Cinthia Fernández y Mónica Farro por el caso Silvina Luna

La tensión llegó a tal punto que Farro le pidió a su colega que no le falte el respeto. "El momento no es mi momento, es un momento de Silvina. Me preguntaron esto y vos no querés que yo te conteste lo que me pasa a mí con mi cuerpo. No me lo preguntes. Ahora, ¿ustedes escucharon toda la nota? La nota fue de 5 minutos y dije un montón de cosas", sentenció Mónica.