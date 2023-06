Plazo fijo: qué pasará con la tasa de interés tras darse a conocer la inflación de junio

Desde Eco Go coincidieron en que no es probable que el BCRA baje la tasa, ya que "todavía no es seguro que la desaceleración de la inflación sea permanente". Además, Bisang resaltó que "en un contexto de falta de reservas, distorsión de precios relativos, tensiones en mercado de pesos, etc., la desaceleración de precios no parece ser una tendencia que vaya a sostenerse".