Mountain bike: se defienen los campeones del XR

En Pro, la categoría más importante, el juvenil Facundo Cayata es el líder con 103 puntos, producto de un triunfo en la primera fecha, un segundo y un tercer lugar. El biker de San Pedro suma 23 unidades más que Rodrigo Altamirano, su escolta y el principal aspirante a conquistar la corona. El representante de Concepción no fue de la partida en la jornada inaugural y luego triunfó en las dos fechas siguientes. Como en el certamen se puede descartar una carrera, un nuevo triunfo le dará el título a Altamirano. “Estoy pasando un buen momento y me tengo mucha confianza. Mi objetivo es dejar todo y pelear por el título. No será fácil, porque el nivel de los competidores es muy alto”, expresó el biker que fue campeón en 2021.