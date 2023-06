Elecciones en Córdoba: "Ya pasó, no tengo ninguna esperanza de que pueda revertirla", afirmó Juez

"Necesitamos ganar el 23 porque sería una locura que los tipos se quedaran con todo. Si quieren venir a dar una mano, bienvenido sea. No me lleven a esas internas feroces entre ustedes, porque la gente no la entiende y yo no las sé explicar. Está tan baja la vara que muchos creen que el que gana la interna ya está", cerró.